A Mazara il primo Skate Park comunale, sorgerà sul Lungomare San Vito

«Ho incontrato un gruppo di giovani appassionati di skate che sognano di avere, nella propria città, uno spazio urbano da utilizzare per la pratica della loro disciplina sportiva. L’idea che la mia amministrazione comunale si propone è quella di dare un’area, oggi inutilizzata come quella del lungomare San Vito, come spazio da destinare a punto di ritrovo giovanile”. Ad affermarlo, il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci dopo un incontro avvenuto con un gruppo di giovani skater.

“Questo progetto di riqualificazione urbana – continua ancora il primo cittadino – si configura parte integrante di un percorso di maturazione di una vera cittadinanza attiva, intesa come attitudine a prendersi cura dei beni comuni, a maggior ragione se si tratta di spazi dedicati ai nostri giovani, come uno Skate Park comunale. Ascoltare le loro idee, proposte, percependone un tale entusiasmo mi ha proprio convinto a realizzare il loro sogno”.