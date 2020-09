Ancora un uomo di governo a Marsala a sostegno della candidatura a sindaco di Alberto Di Girolamo.

Nel pomeriggio di lunedì 28 settembre è stata la volta del ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. Nel corso della riunione, alla presenza dei componenti della giunta in carica e di quelli designati, è intervenuto il segretario regionale del Partito Democratico Antony Barbagallo che ha parlato dell’importanza per la città di Marsala di proseguire il progetto avviato 5 anni fa con la prima elezione di Alberto Di Girolamo. “La città lilybetana- ha detto – non può finire nella mani di questa destra”.

Subito dopo è intervenuto il sindaco uscente Alberto Di Girolamo.

“La scommessa è tra chi ritiene di continuare il progetto che sta proiettando Marsala verso l’Europa o se si vuole, con il voto alla destra, riportare la città al Medio Evo”. Infine dopo che il candidato sindaco ha illustrato le cose realizzate in questi cinque anni, si è passati a all’intervento di Boccia.

“Alla regionali abbiamo vinto da soli – ha detto il ministro -. Contro la destra di Salvini e Meloni che qui si ripropone, ma anche contro alcuni dei nostri alleati di Governo. Questo è segno che quando il partito si mette in movimento può arrivare a risultati importanti. Dobbiamo puntare sui servizi che debbono essere uguali in tutto il territorio nazionale”.