A 2: Prima gara della Sigel Volley Marsala in casa con il Roma Club

Quello che arriva è un fine settimana niente male per l’intero Marsala Volley. A presentazione della squadra avvenuta, domenica 27 settembre, le azzurre esordiranno tra le mura amiche del PalaBellina che si presenterà con la misura restrittiva delle “porte chiuse” contro le capitoline dell’Acqua&Sapone Roma Volley Club per la 2° giornata di andata del campionato Nazionale di serie A2. Scende in Sicilia un avversario di valore che – stando ai pareri degli addetti ai lavori – è tra le accreditate alla vittoria del girone “Ovest” e quindi della Regular-season. Ad inizio estate il sodalizio del presidente Pietro Mele ha irrobustito l’organizzazione siglando un accordo con il VolleyRò CdPazzi, tra le più floride scuole di volley d’Italia, che è stata inglobata nell’ambizioso progetto. Guidate da Luca Cristofani, le “Wolves” hanno velleità di affrontare una stagione di A2 che le veda protagoniste.

La formazione della Sigel Marsala invece è incoraggiata dal successo di misura ad Olbia. L’incontro verrà trasmesso live in streaming sull’emittente LaTr3 Canale 616 per conto di “LVF TV”, la Official Tv della Lega Volley Femminile. Per le iniziative extra-campo, la Lega Pallavolo Serie A Femminile aderisce alla Settimana Europea dello Sport 2020 (EWOS – European Week of Sport). L’evento, in programma ogni anno dal 23 al 30 settembre, è stato lanciato dalla Commissione Europea nel 2015, per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della comunità europea. L’hashtag ufficiale della campagna è #BeActive. Arbitri deputati a dirigere le operazioni di gara con inizio alle ore 17 di domenica saranno i sigg. Giovanni Giorgianni e Roberto Guarneri, ambedue di Messina.