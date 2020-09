Giulia Adamo ribadisce il sostegno a Dugo. “Serve una scelta lontana dai partiti”

Torna a ribadire la sua scelta, quella di appoggiare la candidatura a sindaco di Marsala di Giacomo Dugo. Giulia Adamo ritiene sia opportuno “cambiare passo” e che Marsala abbia bisogno di una svolta.

“Lo scenario dei partiti è pressoché inesistente. Da una parte c’è un PD diviso nel suo interno e che ha dovuto mal digerire la candidatura di Di Girolamo. Dall’altra – tuona la Adamo – c’è un’accozzaglia di partiti e personalità politiche che già hanno dimostrato la loro caratura e quanto amano la città. Adesso è il momento di fare una scelta lontana dai partiti”.

Come ha già più volte ribadito, non ultimo durante la conferenza stampa che si è tenuta la scorsa settimana, la scelta delle Adamo di sostenere Dugo è maturata da ragioni che prescindono dal fatto che sia sostenuto dalla Lega. “Bisogna scegliere una guida competente per la città. Giacomo Dugo – continua la Adamo – è la persona giusta. Cari concittadini, scegliete prima il sindaco. Non seguite le scelte del consigliere che più è vicino a voi e a cui magari darete il vostro consenso. La scelta del primo cittadino va fatta con criteri ben diversi”.

In questi giorni l’onorevole Giulia Adamo continuerà, insieme al candidato Dugo, a girare per la città per incontrare i cittadini.