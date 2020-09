Energia costosa? Con E4DV abbatti i prezzi ed aiuti l’ambiente. Il Sogno Green è già realtà

Quanto incida il caro bolletta nell’economia familiare o nei bilanci aziendali, lo sperimentiamo tutti i giorni. Mai come in questo momento di crisi economica e di attenzione per l’ambiente, serve affidarsi ad esperti che hanno a cuore l’efficientamento energetico e sono in grado di aiutarci a scegliere la soluzione più adatta alle nostre esigenze. Con E4DV, azienda leader nel settore degli impianti solari ed eolici, il Sogno Green è già realtà.

Il consiglio dell’ingegnere Felice Licari, uno dei titolari del team di professionisti ed esperto di incentivi per impianti ad energie rinnovabili: questo è un ottimo momento per pensare al risparmio e all’efficientamento energetico. Le opportunità non mancano, sia per le imprese che per i privati. Il panorama normativo offre ad entrambi diversi strumenti. Non solo il Superbonus del 110% a chi realizza dei lavori per coibentare la propria casa o l’intero condominio, ma anche il Credito d’Imposta per il Mezzogiorno per le imprese. Di grande interesse è anche il conto termico che può estendersi alla Pubblica Amministrazione con un risparmio tangibile sui conti degli Enti pubblici. E’ il momento buono per installare infissi anti dispersione e sostituire le vecchie caldaie, scelta che migliora la propria vita e protegge il nostro prezioso ecosistema.

L’ingegnere Giuseppe Sammartano, altro socio della E4DV, fornisce altri dettagli utili, un significativo valore aggiunto al formidabile supporto tecnico : ci occupiamo da anni di questo settore. Tante possibilità a disposizione come queste, richiedono esperienza, professionalità e conoscenza profonda delle normative per sfruttarle al meglio e ricavarne vantaggi. La nostra è una società di servizi energetici certificata ESCo (ai sensi della UNI 11352:2014). Crediamo nel networking. Per questo siamo partner e aderenti a diverse associazioni di categoria nel mondo dell’efficientamento energetico e delle rinnovabili come Italia Solare e Sicilesco a sua volta associata di Assosesco. Ora è possibile guardare al Futuro con più serenità, proteggendo case ed imprese sfruttando l’energia verde”.Sinergia, serietà e competenza: E4DV fornisce un’assistenza professionale elevata ai propri clienti che cercano una perfetta gestione dei loro impianti, dei loro assets rinnovabili e di essere seguiti nei propri progetti di efficientamento energetico.

