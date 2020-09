Giornata Mondiale Alzheimer: incontro a Trapani, un aiuto ai familiari dei malati

Il 21 settembre ricorre la Giornata Internazionale dei Malati di Alzheimer e l’Associazione Solidal-Mente, con il Comune di Trapani ha organizzato, oggi, un evento informativo su una malattia ancora tutta da scoprire, soprattutto nell’approccio con chi è affetto da Alzheimer.

Questo pomeriggio, dalle 16.30, una giornata con “Caffè Alzheimer”, un incontro a cui parteciperanno il neurologo Giuseppe Gambina, originario di Marsala, uno dei luminari nel suo campo, e Giorgio Soffiantini, consigliere AFMA – Associazione Familiari Malati di Alzheimer che per tanti anni ha seguito nel percorso di malattia l’amata moglie a cui ha dedicato un interessante libro, “Alois Alzheimer e Chiara – La nonna che non c’è” che verrà presentato per l’occasione, nel corso dell’incontro trapanese con sede in via Agostino Pepoli, n. 180, assieme a un altro volume, “E’ ancora lui, è ancora lei” scritto a quattro mani dal dottor Gambina con Soffiantini.

La giornata ha l’obiettivo di sensibilizzare la società su un tema di cui ancora poco si parla, nonchè fornire informazioni e supporto ai cosiddetti “caregivers” ovvero i familiari e non, che vivono quotidianamente il dramma dell’Alzheimer.

A moderare l’incontro, il dottor Gabriele Tripi, neuropsichiatra dell’Asp di Trapani.

Evento su prenotazione al numero 328. 4788666 nel rispetto delle normative anti-Covid.