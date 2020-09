Marsalese muore a Palermo dopo un bagno in piscina

Un 63enne di origine marsalese è deceduto in seguito a un malore mentre si trovava in piscina con la moglie. Il tragico evento è avvenuto presso il Cus di Palermo, città in cui Mario Territo da tempo risiedeva. Il tempestivo intervento degli assistenti bagnanti con il defibrillatore non ha, purtroppo, sortito effetto. All’arrivo del 118, il personale sanitario ha constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri e il medico legale per accertare le cause che hanno determinato la morte del 63enne. Grande commozione anche a Marsala per la scomparsa di Mario Territo, che aveva mantenuto tanti legami di amicizia nella sua città d’origine.