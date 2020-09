Un immobile della Fondazione San Vito ospiterà i due senzatetto marsalesi

Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l’inizio dei lavori presso la palestra Grillo ha costretto due senzatetto a spostarsi dalla struttura che da tempo avevano eletto come proprio domicilio, non avendo più una casa in cui dormire.

Massimiliano Pace (45 anni) e Giovanni Cusenza (43) si erano dunque spostati presso l’Atrio Comunale per sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di garantire loro un alloggio. La soluzione è stata adesso trovata grazie alla disponibilità della Fondazione San Vito onlus, che ha aperto le porte di un proprio immobile in contrada Samperi, nella periferia sud di Marsala.

L’interessamento degli assessori Clara Ruggieri e Salvatore Accardi ha consentito di garantire ai cittadini lilybetani, già da questa sera, la possibilità di dormire presso il citato immobile presso il quale è stata anche riattivata l’erogazione idrica. Pace e Cusenza sono stati accompagnati dall’assessore Ruggieri e da Piero Fina (in rappresentanza della Fondazione San Vito) mostrandosi soddisfatti per la soluzione che è stata trovata per la loro vicenda.