Dottore in fisica a 20 anni: Marco Parrinello studente da record

Non capita spesso che a 20 anni si possa già avere una laurea in tasca. Ma Marco Parrinello è ormai abituato a stupire la famiglia, gli amici e i docenti. Così, dopo la maturità scientifica conseguita ad appena 17 anni con il massimo dei voti, tramite lo strumento della cosiddetta “abbreviazione per merito” che consente di anticipare la licenza liceale di un anno, il giovane marsalese ha concluso anche la prima tappa del suo percorso universitario: giovedì mattina è stato infatti proclamato “dottore in fisica” dall’Università di Fisica, dopo aver discusso una tesi sul tema “Le simmetrie dell’oscillatore armonico”.

“Sono stati tre anni intensi – spiega Parrinello -. Sono arrivato a Pisa da minorenne, una cosa inusuale che all’inizio ha destato anche una certa curiosità. Ma mi sono sempre sentito trattato da pari, del resto la fisica è un campo in cui non conta l’età, ma quello che si ha da dire”. Le restrizioni del lockdown hanno tolto un po’ di solennità alla proclamazione, senza però cambiare nulla di un percorso brillante, che è valso ancora una volta il più alto riconoscimento possibile (110 e lode) a Marco Parrinello, che nel frattempo ha anche voluto dimostrare la sua attenzione per la propria città, candidandosi al Consiglio comunale di Marsala per le amministrative del 4-5 ottobre.

Per quanto riguarda i suoi studi, l’idea è di proseguire a Pisa con la laurea magistrale, seguendo un curriculum misto tra fisica teorica e sistemi complessi. “E’ una strada che mi potrebbe aprire tante porte. Mi piacerebbe fare anche qualche esperienza all’estero per formarmi ulteriormente. Dopo di che, vedremo dove sarà il mio futuro”.