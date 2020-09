La galleria degli orrori marsalesi, in tema di abbandono indiscriminato di rifiuti, si arricchisce di un nuovo capitolo. Stavolta, l’incivile di turno ha pensato di lasciare un vecchio frigorifero abbandonato sulla spiaggia. A segnalarci l’episodio Alessia, una nostra lettrice, che ci ha mandato la foto scattata tra il Delfino e lo Sbocco, lungo quel litorale sud di Marsala in cui, in presenza di belle giornate, residenti e turisti continuano ad andare per gli ultimi tuffi stagionali.