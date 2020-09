Positiva al Covid la madre di uno studente, il Liceo Fardella di Trapani chiude per due giorni

Il dirigente del Liceo Fardella-Ximenes di Trapani Filippo De Vincenzi ha disposto la chiusura straordinaria dell’istituto per le giornate di venerdì 18 e sabato 19 settembre. Tramite una circolare pubblicata anche sul sito della scuola, il dirigente ha sottolineato che nelle citate giornate verrà effettuato un intervento di sanificazione e pulizia di tutti i plessi. La decisione si è resa necessaria dopo aver appreso la notizia che la madre di uno degli studenti del Liceo è risultata positiva al Coronavirus. Il ragazzo, i compagni e i docenti del corso sono in isolamento domiciliare, in attesa di effettuare il tampone che ne appurerà l’eventuale positività al Covid-19. Le attività riprenderanno lunedì 21 settembre.