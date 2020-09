Il Consiglio comunale di Marsala è convocato, con carattere d’urgenza e in “sessione di bilancio” per i giorni lunedì 14, mercoledì 16 e lunedì 21 settembre 2020, con inizio alle ore 10, nella sede istituzionale di Palazzo VII Aprile in Piazza della Repubblica. Tra i punti all’Ordine del Giorno: approvazione Tariffe TARI con agevolazione Covid-19 e delle aliquote IMU, l’approvazione del Piano Triennale Opere Pubbliche; c’è anche un debito fuori bilancio.