Le liste di Alberto Di Girolamo: in giunta Alagna, Fici, Licari e Mezzapelle

Luana Alagna, Nicola Fici, Linda Licari, Rosalba Mezzapelle. Sono questi i primi 4 nominativi scelti da Alberto Di Girolamo per la sua compagine assessoriale. Una scelta che segna almeno un paio di spunti interessanti: la mancata conferma degli assessori in carica e la prevalenza di figure femminili (3 su 4). Elette per la prima volta nel 2015, rispettivamente con i Democratici per Marsala e Cambiamo Marsala, Luana Alagna e Linda Licari hanno poi aderito al Partito Democratico di cui sono tuttora tesserate. In questi anni sono state tra le componenti di maggioranza più leali nei confronti di Alberto Di Girolamo e si sono distinte anche nell’organizzazione di eventi culturali che hanno caratterizzato il presente quinquennio amministrativo (tra tutti, la Summer School e il Festival del Tramonto). Adesso si ricandidano, rispettivamente nelle liste Alberto Di Girolamo Sindaco – Marsala Europea, e Marsala Coraggiosa. La Licari è stata anche presidente della Commissione Politiche Sociali.

Nicola Fici è stato consigliere comunale nel gruppo del Pd dal 2012 al 2015: dopo aver contribuito alla vittoria di Di Girolamo alle primarie del centrosinistra, decise di non ricandidarsi al massimo consesso civico. Verosimilmente gli verranno assegnate le deleghe economiche. Figura anche come candidato al Consiglio comunale nella lista Cento Passi per la Sicilia.

Rosalba Mezzapelle è avvocato e funzionario dell’Asp di Trapani. Da alcuni mesi svolge anche il ruolo di segretaria comunale del Partito Democratico di Marsala.

La prima lista collegata a Di Girolamo ad essere depositata è stata proprio Cento Passi per la Sicilia, che ha nel presidente della Commissione Antimafia Regionale Claudio Fava il suo principale riferimento politico. Ne fanno parte, oltre a Fici, gli uscenti Daniele Nuccio e Mario Rodriquez, l’ex consigliere comunale Lillo Gesone (in carica dal 2007 al 2012). Gli altri candidati sono: Vincenzo Maria Angileri, Noemi Castiglione, Lorenzo Chiovaro, Marilia Rita Colletti, Arianna Di Sano, Francesco Fazio, Alessia Frazzitta, Gessica Lamia, Michaelle Lo Cascio, Francesco Lombardino, Gianluca Lupo, Mariella Mirabile, Helena Modello, Vito Montalto, Francesca Monti, Giacomo Morsello, Federica Parrinello, Matilde Sciarrino, Simona Stella, Grazia Tumbarello.

La seconda lista presentata è Alberto Di Girolamo Sindaco – Marsala Europea. Ne fa parte anche l’assessore Rino Passalacqua. Dietro la capolista Luana Alagna ci sono Silvana Giuseppa Amato, Ninni Barbera, Margherita Barraco, Salvatore Bertolino, Pasqua Maria Bonomo, Flavia Caprarotta, Antonino D’Aguanno, Michele Arcangelo D’Errico, Gioacchino Salvatore De Maria, Luca Di Giovanni, Carlo Fabrizio Giuseppe Di Trapani, Roberta Samantha Figuccia, Felicita Giacalone, Rosaria Maria La Fata, Calogero Lentini, Giuseppe Claudio Licari, Giuseppe Palmeri, Antonina Daniela Parrinello, Rossana Pellegrino, Pinto Giacomo Umberto, Martino Puleo e Maria Grazia Ventimiglia.

A seguire sono arrivati i nominativi delle altre due liste della coalizione a sostegno di Alberto Di Girolamo. Il Pd schiera la segretaria Rosalba Mezzapelle e gli uscenti Calogero Ferreri, Federica Meo, Vito Cimiotta. Non fa parte della lista, invece, l’altro consigliere in carica dei democratici, Angelo Di Girolamo. Linda Licari, come preannunciato, guida la lista Marsala Coraggiosa, caratterizzata dalla presenza di vari rappresentanti della società civile, tra cui l’ex responsabile del presidio di Libera Davide Piccione.

Partito Democratico: Maria Assunta Anastasi, Salvatore Angileri, Vincenzo Bandi, Antonino Biondo, Vito Cimiotta, Calogero Ferreri, Sonia Figlioli, Giacoma Franca Foggia, Antonino Indelicato, Annamaria Manuela Marino, Giovanni Marino, Federica Meo, Rosalba Mezzapelle, Laura Milazzo, Daniela Nicolae, Nina Pantaleo, Rocco Parrinello, Matteo Pulizzi, Antonella Sammartano, Pietro Salvatore Savalla, Pietro Stella, Antonino Tumbarello, Elena Viviano, Vincenzo Fabrizio Zichichi.

Marsala Coraggiosa: Linda Licari, Tiziana Amato, Antonino Angi, Filippo Angileri, Rosario Bonura, Aurora Campo, Massimo De Vita, Michaela De Vita, Andrea Maurizio Di Girolamo, Noemi Giusi Donato, Maria Angela Licata, Rosymery Maltese, Lucio Marcello Mirabile, Marcello Mondello, Chiara Orobello, Antonino Paladino, Marco Parrinello, Riccardo Patti, Paolo Pellegrino, Davide Piccione, Antonino Rallo, Vinziana Rizzo, Fabrizio Saladino, Giuseppe Sparla.