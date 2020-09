Coronavirus: in Sicilia 77 nuovi contagi, in Italia 1.434 e 14 morti

La Sicilia registra 77 nuovi positivi al Coronavirus, dato rilevato nelle ultime 24 ore dal Ministero della Salute. Ieri erano stati 84.

Questa la suddivisione dei nuovi positivi nelle nove province dell’ Isola: 14 a Catania, 17 a Palermo, 15 a Messina, 4 a Enna, 2 a Siracusa, 6 a Ragusa, 10 a Trapani, 7 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 385.531, su 290.674 persone: di queste sono risultate positive 4.926 (+77). Attualmente sono contagiate 1.527 persone, 3.110 (+4) sono guarite e 289 decedute (0). Degli attuali 1.527 positivi, 105 (+1) pazienti sono ricoverati – di cui 15 (+2) in terapia intensiva – mentre 1.407 (+70) sono in isolamento domiciliare.

Le persone risultate positive in tutta Italia sono 1.434 in più rispetto a ieri. Aumentato rispetto a ieri il numero dei tamponi: ne sono stati fatti 95.990, quasi 3600 in più. Le vittime sono 14 (35.577 dall’inizio dell’epidemia). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 150, 7 più di ieri. I ricoverati con sintomi diventano 1.778. Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 32.806. Cala il numero dei guariti/dimessi rispetto a ieri: sono 471 che portano il totale a 211.272. I