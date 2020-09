Scomparso da quattro giorni, ritrovato nelle campagne un giovane di Campobello

E’ stato ritrovato oggi, in un casolare abbandonato, il 27enne di Campobello di Mazara Giovanni Russo. Il giovane aveva fatto perdere le proprie tracce dallo scorso 29 agosto. Proprio ieri si era tenuto un tavolo tecnico in prefettura, a Trapani, per organizzare le ricerche, iniziate oggi nella zona di contrada Arceri, in cui il padre di Russo ha un terreno agricolo di proprietà. Alla vista delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco del Comando di Trapani, il giovane ha tentato di darsi alla fuga, in preda al panico. E’ stato però presto recuperato dalla Polizia Municipale. Dopo di che, è stato sottoposto a controllo sanitario da parte del 118.