Coronavirus nel trapanese: 55 positivi, 6 i ricoverati

Sale a 14 il numero di positivi al Covid a Salemi, con un incremento di 6 casi rispetto a ieri. “Tutti riconducibili all’ambito familiare e lavorativo del focolaio già individuato e quindi circoscritti dagli esperti dell’Asp – afferma il sindaco Domenico Venuti -. Lo screening continua, a tutti noi il compito di non abbassare la guardia e rispettare tutte le regole per scongiurare i contagi: uso della mascherina e distanziamento fisico”.

La situazione, però, comincia a preoccupare tutta la provincia. L’ultimo aggiornamento dell’Asp parla di 55 positivi (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti:Alcamo 2*+3; Buseto Palizzolo 3; Calatafimi-Segesta 1**; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 1****; Erice 5; Marsala 9; Mazara del Vallo 2; Salemi 2****+12; Trapani 11; Valderice 1**+1; Vita 1.

In particolare:

* hanno sviluppato la positività fuori provincia e attualmente sono ricoverati in ospedali fuori territorio trapanese

** soggetto trasferito in Covid Hotel a Palermo

*** domiciliato a Calatafimi-Segesta ma residente in Romania e attualmente ricoverato fuori provincia

**** attualmente ricoverato in ospedale fuori provincia

Nessun operatore dell’Ospedale ‘Vittorio Emanuele III’ di Salemi è fra i soggetti risultati positivi ad oggi, al Covid-19 nella città di Salemi.

I ricoverati non in Terapia intensiva sono adesso 6,mentre 49 sono i soggetti in isolamento domiciliare obbligatorio.