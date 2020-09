I migliori smartphone per giocare online

Da qualche anno a questa parte è inevitabile sottolineare come gli smartphone abbiano completamente rivoluzionato la vita di tutti i giorni. Hanno cambiato il modo in cui interagiamo, ma non solo, visto che adesso tramite i vari dispositivi mobili c’è la possibilità di svolgere tante operazioni e attività che, in precedenza, potevano essere portate a termine solo tramite il computer.

Proviamo a pensare al fenomeno del gioco online, che è cresciuto in maniera impressionante nel corso degli ultimi anni, anche grazie al boom di smartphone e tablet. Nello specifico, ha fatto la differenza anche il crescente numero di casinò online sicuri, come quelli che si possono trovare su casinoonlineaams.com, in grado di garantire sempre un alto livello di affidabilità e il rispetto delle linee guida imposte dalla normativa italiana attualmente in vigore in tema di gioco d’azzardo. Per piazzare le scommesse e le puntate, ormai, si può fare tutto anche tramite smartphone, con tante piattaforme che hanno realizzato delle apposite applicazioni che si possono scaricare direttamente sui propri device mobili. Esperienza di gioco e divertimento? Rimangono sempre uguali, anzi sono stati ottimizzati per migliorare ancora di più da mobile nel corso dei prossimi anni.

Nuovi smartphone e il settore del gaming

La fetta di mercato che il comparto dei giochi su mobile è riuscita a ritagliarsi nel corso degli ultimi anni è stata sempre più ingente. Ecco spiegato il motivo per cui tanti produttori di smartphone hanno dovuto cambiare alcune caratteristiche in corso d’opera, per rilasciare modelli che avessero delle funzionalità più adatte proprio per il gaming.

Quando si parla di smartphone da gaming, però, il primo pensiero corre sempre verso un solo aspetto, ovvero la potenza. D’altra parte, è proprio questo elemento che rende alcuni smartphone top di gamma come OnePlus 8 Pro, iPhone 11 Pro Max oppure Samsung Galaxy S20 adatti ad essere usati anche per giocare su mobile, senza essere dei dispositivi appositamente sviluppati per tale scopo.

Gli altri criteri da considerare

Ci sono alcuni criteri che, oltre alla potenza, devono essere valutati e approfonditi nel momento in cui si ha intenzione di comprare uno smartphone dedicato al gaming. Ad esempio, si tratta del refresh rate, ma anche delle dimensioni che caratterizzano il display, così come le varie funzionalità che sono legate alle modalità di gioco e così via.

Caratteristiche di alta qualità sono presenti all’interno di dispositivi, ad esempio, come il Nubia Red Magic 5G, che sono stati realizzati appositamente per soddisfare tutte le esigenze degli amanti del gaming su mobile. In alcuni casi, tra l’altro, la spesa finale per l’acquisto di tale device è inferiore in confronto a quella che si dovrebbe sostenere comprando uno dei modelli top di gamma.

Nel 2020, inoltre, verranno lanciati altri modelli che avranno caratteristiche che, senza ombra di dubbio, si potranno adattare senza troppi problemi anche all’ambito del gaming. Stiamo facendo riferimento, ad esempio, al Samsung Galaxy Note 20, ma anche ad altri device come iPhone 12, anche se non si possono escludere ancora dei rinvii sulla data d’uscita, che riusciranno senz’altro a rendere onore nel migliore dei modi ai vari titoli che fanno parte del catalogo di Apple Arcade.