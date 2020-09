Marsala Doc: Michele D’Errico trionfa nel Tris di Maratone a Rieti

Il lungo periodo di lockdown dovuto alla pandemia Covid-19 non ha affatto scalfito l’ottimo stato di forma di Michele D’Errico. In questo weekend, infatti, il portacolori della Polisportiva Marsala Doc è stato il dominatore assoluto del “Tris di Maratone” di Rieti, classificandosi al primo posto assoluto nella classifica generale stilata sommando i tempi delle tre gare. D’Errico ha superato la concorrenza di tanti atleti, anche più giovani, arrivati da varie parti d’Italia. Un risultato frutto dei duri allenamenti svolti nei mesi estivi. Anche per questo D’Errico è stato uno di quelli che meglio ha resistito alle alte temperature (37 gradi), macinando chilometri.

La competizione sportiva svoltasi nel cosiddetto “ombelico d’Italia”, inizialmente in programma per fine aprile e poi rinviata, è stata organizzata dal Club Super Marathon Italia ed è stata una delle prime manifestazioni di atletica leggera tenutasi dopo la fase più critica dell’emergenza sanitaria.