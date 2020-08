Nessun marittimo della Liberty Lines contagiato. Stabili i positivi al Covid in provincia

Nessuno dei marittimi di Liberty Lines è risultato positivo al Covid-19. Dopo le voci dei giorni scorsi, peraltro smentite già dall’Asp, è adesso la stessa compagnia a smentire il presunto contagio di un suo motorista. “Gli esami effettuati per un caso sospetto hanno dato esito negativo, per fortuna, così come quelli a cui, in via cautelativa, si sono sottoposti gli altri membri facenti parte dello stesso equipaggio. La compagnia ribadisce inoltre che, sempre contrariamente a quanto pubblicato da alcuni, nessuno dei mezzi navali della flotta è mai stato fermato a causa dell’emergenza Covid-19. Tutti infatti sono sempre rimasti regolarmente in servizio sulle varie linee marittime gestite dall’azienda”.

Liberty Lines assicura inoltre che sta implementando, nell’ambito delle proprie competenze, tutte le misure previste per la gestione dell’emergenza Covid per i passeggeri e per gli equipaggi, sia a terra che a bordo. La compagnia di trasporto marittimo informa inoltre che è stata appena definita una convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina per l’effettuazione di tamponi rinofaringei in tempi rapidi in caso di necessità. L’accordo conferma il forte impegno profuso quotidianamente per garantire un servizio essenziale come il collegamento marittimo, nel rispetto delle procedure di sicurezza.

Nel frattempo, l’Asp di Trapani ha diramato il consueto bollettino quotidiano da cui risulta fermo a 19 il numero dei positivi in provincia: 6 a Trapani, 6 a Marsala, 2 a Erice, 2 ad Alcamo, 1 a Valderice, Paceco e Calatafimi-Segesta. Stabile il numero dei decessi (5), così come quello delle guarigioni (130). Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono stati 22.016 i tamponi effettuati e 9.676 i test sierologici su personale sanitario. I test per la ricerca antigene sono stati, invece, 1.173.