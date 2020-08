“Autori & Territori” straordinaria la risposta del pubblico alla rassegna culturale

Si chiude decisamente in attivo la rassegna “Autori & Territori. Incursioni letterarie, colloqui, sconfinamenti”, ideata e curata da Francesco Vinci, e promossa dall’agenzia Communico di Renato Polizzi, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Marsala. “La scommessa era quella di creare uno spazio diverso di proposta e incontro culturale, in qualche modo ‘sperimentale’ e alternativo alle logiche del mainstream – sottolinea soddisfatto Francesco Vinci, deus ex machina della fortunata rassegna –. E per tutti gli incontri la risposta del pubblico è andata davvero oltre le nostre stesse aspettative. Quello dedicato a Leopardi, a ridosso di ferragosto, per esempio, che temevamo fosse l’incontro più ‘accademico’ e disertato, è stato al contrario forse il momento più partecipato della rassegna, con un pubblico sorprendentemente numeroso e attento”.

Sono stati in tutto cinque gli appuntamenti tematici – tra conversazioni, reading di poesia, letture e incontri con l’autore –che per più di un mese, dal 23 luglio fino al 24 agosto scorso, hanno animato la rassegna nella ormai collaudata cornice del Convento del Carmine, e che hanno visto tra gli altri la partecipazione di studiosi e docenti universitari legati al nostro territorio come Gaspare Trapani e Gaspare Polizzi, voci poetiche sicilianecome quella di Marilena Renda, musicisti come Vincenzo Mocata, drammaturghi e registi teatrali come Rino Marino e narratrici isolane come Costanza DiQuattro, oltre che l’esibizione di attori come Fabrizio Ferracane, Andrea Scaturro, Fabiola Filardo e Luana Rondinelli.

“Con la nostra piccola rassegna pensavamo inizialmente di interessare solo una nicchia di qualità. – commenta Renato Polizzi, organizzatore con l’agenzia Communico degli eventi della rassegna. Evidentemente in città la qualità può contare su numeri più alti di quelli che ci aspettavamo noi stessi e ne siamo molto contenti, perché abbiamo visto che la gente si è affezionata alla rassegna. Nel primo evento pensavamo che bastassero trenta sedie e alla fine ci siamo ritrovati con una media di sessanta persone per ogni incontro. La speranza è di far diventare una tradizione iniziative come questo. Ecco perché contiamo di riproporre‘Autori & Territori’, con una seconda edizione, il prossimo anno”.

I media partner della rassegna, che si è conclusa il 24 agosto con Costanza DiQuattro e il suo libro “La mia casa di Montalbano”, sono state le testate giornalistiche “Marsala C’è”, “Itacanotizie” e “La Tr3”.