Altri quattro positivi al Covid a Marsala: tre di rientro da Malta, uno dalla Svizzera

Ulteriore incremento di casi di Coronavirus nel trapanese. Salgono infatti a 19 i positivi in provincia al netto di decessi (5) e guarigioni (130). Questa la distribuzione sul territorio: Calatafimi-Segesta 1; Trapani 6; Valderice 1; Alcamo 2; Erice 2; Marsala 6; Paceco 1.

Di fatto, i 4 casi in più rispetto a ieri sono tutti riferibili a Marsala. Uno dei soggetti in questione ha fatto rientro in città dalla Svizzera, dove è entrato in contatto con un positivo al Covid. Gli altri tre sono soggetti di rientro da Malta, dove hanno trascorso alcuni giorni in vacanza. Di ritorno a Marsala, si sono messi in quarantena e il tampone effettuato a conclusione del periodo di isolamento è risultato positivo. Tutti e quattro asintomatici, resteranno in isolamento domiciliare obbligato fino al completamento del processo di negativizzazione.

In totale, i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono 21. 902, mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono 9.676. I test per ricerca antigene sono, invece, 1114