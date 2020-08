Il viceministro Cancelleri a Marsala con Aldo Rodriquez

Il viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri sarà oggi a Marsala, per sostenere la candidatura a sindaco di Aldo Rodriquez. Alle ore 16.30 si recherà presso la sede del Meetup Cinquestelle di via Trapani (civico 107) per incontrare i cittadini. Il viceministro, insieme al candidato sindaco Aldo Rodriquez, presenterà alla cittadinanza i 5 punti cardinali su cui poggia il progetto elettorale pentastellato per le amministrative che si terranno a Marsala il 4 e 5 ottobre di quest’anno. L’incontro è aperto alla cittadinanza ed alla stampa.

Questi, invece, i nominativi dei 24 candidati della lista pentastellata per il Consiglio comunale: Aldo Rodriquez, Maria Privitera, Stefano Putaggio, Andrea Gerardi, Enrichetta Rappa, Giampiero De Vita, Silvio Arrusicato, Antonio Bornice, Piera Parrinello, Alberto Morsello, Giovanni Milazzo, Samuele Biondo, Natalina Sciascia, Carlo Giacalone, Paolo Ferrante, Maria Antonietta Giorgi, Rosalia Troia, Nunziata Puletto, Emmanuele Vito Cassata, Francesco Abate, Giuseppa De Vita, Rossella Maria Russo, Michele Barraco, Maria Stella Abrignani.