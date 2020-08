Castelvetrano: due 18enni spacciavano in casa, arrestati

Nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno tratto in arresto Manuel Caronia, e A. A. entrambi castelvetranesi di 18 anni, nell’ambito di un dedicato servizio antidroga, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto trovati presso un’abitazione in possesso di 330 grammi di marijuana, suddivisa in 4 sacchetti e 13 dosi; un bilancino di precisione; somma di 270 euro presumibilmente provento dell’attività illecita; materiale per il confezionamento; materiale vario per la coltivazione indoor.

Insospettiti dal continuo andirivieni di giovani e meno giovani che in pochi minuti entravano ed uscivano da quell’abitazione i militari dell’Arma hanno eseguito una serie di appostamenti per monitorare meglio questo via vai. Già dall’esterno dell’abitazione si percepiva l’acre odore della sostanza stupefacente tanto da indurre i Carabinieri a fare irruzione. Fatto ingresso nell’appartamento, in uso al Caronia e utilizzato solo come sede di spaccio, venivano trovati in cucina le dosi già pronte, il bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, in cameretta i sacchetti pieni di sostanza stupefacente e materiale vario per il confezionamento, all’interno della borsa della ragazza invece altre dosi già pronte per essere smerciate.Tutto il compendio criminoso veniva sottoposto a sequestro e, terminate le incombenze di rito, il Caronia, su disposizione della competente A.G., veniva condotto presso la propria abitazione di residenza in regime degli arresti domiciliari; mentre la ragazza, su disposizione della competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, veniva tradotta presso il centro di prima accoglienza di Caltanissetta.