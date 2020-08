Coronavirus, forte aumento dei casi in Italia, in Sicilia sono 37 i nuovi infettati

Si conferma la tendenza alla crescita del numero dei casi di persone positive al coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 845 le persone risultate positive, per un totale di 256.118 casi dall’inizio dell’epidemia. Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 642.

Il dato odierno dei nuovi contagiati è il più alto dallo scorso 16 maggio, quando se ne registrarono 875. Un periodo – quest’ultimo – ancora compreso nella fase del lockdown, che terminò con l’inizio della cosiddetta ‘fase 2’ dal 18 maggio scorso.

Trentasette casi di coronavirus in più in Sicilia, dove attualmente i contagiati sono 790: 41 ricoverati con sintomi, 8 in terapia intensiva e 741 in isolamento domiciliari. Ieri l’aumento era stato di 45 unità. Sono 3.785 i casi totali, 2.799 i dimessi guariti. Restano 286 i deceduti. Registrato un incremento dei tamponi pari a 2.982.