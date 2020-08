Coronavirus in Sicilia: 45 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Altri 45 positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. L’ultimo aggiornamento, diffuso dal Ministero della Salute, fa salire a 3.838 i casi di Covid-19 nell’isola dall’inizio dell’emergenza epidemiologica (766 al netto delle guarigioni e dei decessi).

Questa la distribuzione territoriale per provincia dei 45 nuovi positivi: uno a Trapani, Agrigento e Siracusa, 10 a Palermo, 23 a Catania, 2 a Messina, 7 a Ragusa.

Il caso trapanese riguarda un uomo di Marsala che era andato all’ospedale San Biagio per un intervento programmato presso il reparto di Urologia. Risultato positivo al tampone, l’uomo è stato dimesso e dovrà attendere la completa negativizzazione per essere considerato guarito dal Coronavirus e, di conseguenza, poter tornare all’ospedale per l’intervento urologico. In totale sono 16 i positivi al Covid in provincia di Trapani, al netto dei decessi (5) e dei guariti (130). Nessuno di loro è ricoverato, né in terapia intensiva. Si tratta sempre di casi asintomatici, posti in isolamento domiciliare obbligato. In Sicilia, il territorio trapanese resta comunque quello in cui, complessivamente, si è registrato il minor numero di contagi (151). Decisamente maggiore è stata l’incidenza del virus a Catania (931 casi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica), Palermo (590) e Messina (531).