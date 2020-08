Museo Arazzi nella Chiesa del Collegio, la Regione pubblica il bando dei lavori

“Apprendo che l’Assessorato ai Beni culturali della Regione Siciliana ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il bando per l’affidamento dei lavori di recupero e adeguamento della Chiesa del Collegio di Marsala che diverrà sede del Museo degli Arazzi fiamminghi di proprietà della Chiesa Madre; arazzi attualmente in fase di restauro – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo. Da tanto tempo aspettavamo questo bando che più volte avevamo sollecitato ai diversi Assessori che si sono succeduti alla guida del Dipartimento dei Beni Culturali”.

Nel 2016 vennero accreditati dal Governo nazionale alla Regione 2 miliardi di euro per il Patto per la Sicilia. Di questa somma 30 milioni di euro furono destinati a Marsala. Nel 2017 – utilizzando parte di questi fondi – venne finanziata proprio la sistemazione del Museo del Collegio. Fu l’attuale Sindaco Di Girolamo nel giugno del 2018 in un incontro con l’allora Assessore Regionale Sebastiano Tusa, a sollecitare l’indizione della gara. Tusa in quell’occasione, promise il suo fattivo interessamento poi purtroppo venuto meno per la Sua tragica e prematura scomparsa. In quella riunione il Sindaco Di Girolamo sollecitò anche un’accelerazione dell’iter per il completamento di palazzo Grignani (2° piano) adibito a Pinacoteca comunale per il quale esiste – sempre con i fondi del Patto per la Sicilia – un decreto di finanziamento di 1 milione e 300 mila euro. Anche per questo ulteriore importante intervento si attende adesso la pubblicazione del bando.