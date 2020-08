La Lega continua a dividere il centro destra marsalese

Saranno i prossimi giorni a definire il perimetro che accompagnerà la candidatura di Massimo Grillo durante la competizione amministrativa del prossimo 4/5 ottobre a Marsala. Quando tutto sembrava definito e si annunciavano liste e candidati “forti” elettoralmente, nello scorso fine settimana sono arrivate alcune dichiarazioni degli alleati dell’ex parlamentare che potrebbero mettere o per meglio dire rimettere, la palla al centro.

Da quello che si è appreso da fonti palermitane che poi hanno avuto seguito in documenti ufficiali dei gruppi dirigenti locali, la presenza della Lega che era data per esclusa dalla coalizione, è tornata in ballo. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha cercato di capire perché la Lega, uno degli alleati di governo alla Regione, a Marsala non ha avuto accesso alla coalizione di Grillo.

Eppure nel progetto civico dell’ex parlamentare hanno trovato spazio i partiti del centro destra come Forza Italia, Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima. Proprio il gruppo che rappresenta il Governatore ha chiesto spiegazioni al candidato sindaco in merito ad una sua nota stampa che tende ad escludere la presenza della Lega tra i possibili suoi sostenitori. E mentre gli alleati di Grillo che fanno capo a Nino Papania chiedevano un’accelerazione nella definizione delle liste e del programma comune, è cominciata a circolare la voce che la questione “Lega” potrebbe portare a rivedere alcune posizioni all’interno della maggioranza che dovrebbe sostenere Grillo.

“Per Diventerà Bellissima – hanno replicato gli uomini di Musumeci -, l’unità della coalizione di centrodestra è un valore. Nulla vieta a chi è espressione di ampio tavolo civico di accogliere il sostengo della coalizione che governa la Sicilia e la maggior parte delle regioni italiane. Grillo pare stia facendo scelte diverse”. Appare chiaro che se il simbolo della Lega dovesse apparentarsi con il candidato alcuni potrebbero scegliere di lasciare la coalizione. Di contro c’è chi ipotizza addirittura un possibile cambio di candidato se Grillo continuasse ad escludere i Salviniani.

In questo caso tornerebbe alla ribalta la candidatura “last minute” di Paolo Ruggieri uomo di fiducia in provincia del presidente Nello Musumeci. Anche se occorre sottolineare che l’avvocato marsalese ha sempre detto di non essere disponibile a partecipare alla corsa per Palazzo del Municipio.

Dai due parlamentari marsalesi che appartengono e sostengono la maggioranza di centro destra alla Regione, Eleonora Lo Curto e Stefano Pellegrino, non giungono notizie ufficiali. E’ possibile il loro imbarazzo politico dovuto al fatto che a Palermo sostengono la maggioranza con la Lega mentre a Marsala dovrebbero escluderla dalla coalizione.

Tutto appare ancora possibile. Alcuni esponenti del centro destra locale ci hanno detto che si sta lavorando per una mediazione che miri ad un riavvicinamento tra le varie posizioni. Decisivi saranno due passaggi, uno questo pomeriggio, 18 agosto, tra i vertici palermitani dei vari partiti del centro destra con al centro della riunione le questioni amministrative relative ai comuni dove si andrà al voto ad ottobre, ed un altro, probabilmente decisivo, che si terrà a Marsala la sera del 19 agosto prossimo.

Gaspare De Blasi