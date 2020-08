Nuovi ingressi nella società del Bianco Arancio Petrosino

Il Bianco Arancio Petrosino ufficializza l’entrata in società di sei nuove figure: Giovanni Casano, Nicoló Angileri, Michele Galfano e Matteo Parrinello. A questi si aggiungono Maurizio Grosso e Giuseppe Licari. I nuovi dirigenti credono in questo progetto esposto dal duo presidenziale Parrinello-Galfano e si metteranno a disposizione della società per andare a migliorare sia l’aspetto gestionale che finanziario.

Rimangono con lo stesso ruolo nella società, Paolo Galfano, Francesco Anastasi e Vito Campo. Il portiere di nazionalità maliana Sacko Manfi Brema nel frattempo ha firmato con la società petrosilena. L’estremo difensore, classe 2002, è alla sua prima esperienza in un Campionato di Seconda Categoria. Arrivato in Italia circa 10 mesi fa, è pronto per iniziare la nuova esperienza.