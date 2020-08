Anche Fratelli d’Italia sollecita Grillo a chiudere la coalizione e lavorare al programma

Dopo il movimento Via, anche il partito di Giorgia Meloni incalza il candidato sindaco Massimo Grillo, affinchè chiuda al più presto la coalizione. Al contempo, la nota a firma del portavoce provinciale Maurizio Miceli sollecita la definizione del programma da presentare ai cittadini marsalesi in vista dell’appuntamento elettorale del 4 e 5 ottobre.

“Fratelli d’Italia, in ragione dell’approssimarsi della formalizzazione delle candidature, della presentazione delle liste, quindi della celebrazione del momento elettorale, chiede ufficialmente al candidato Massimo Grillo di convocare le forze che sostengono la sua candidatura a sindaco di Marsala, onde delineare il perimetro della coalizione partitica e civica e definire il progetto politico da offrire alla città, per il bene ed il rinnovamento della città, in discontinuità con la deludente e dannosa esperienza del sindaco Di Girolamo”.

Allo stato attuale, la coalizione di Massimo Grillo comprende Forza Italia, Udc, Diventerà Bellissima, Fratelli d’Italia, Liberi, le tre liste del Movimento Via e il gruppo vicino all’ex presidente della Provincia Giulia Adamo.