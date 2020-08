Dopo anni d’attesa arriva l’acqua nelle case di Birgi

“Offrire servizi migliori alla città è stato sempre il nostro obiettivo. Avere lavorato per far giungere l’acqua nelle case che ne soffrono la cronica carenza è più che un traguardo. È la soddisfazione di un bisogno prioritario dei cittadini, cui questa Amministrazione perviene dopo un lungo lavoro, con incontri in Regione e in Prefettura. Un risultato storico per il versante nord del territorio di cui può andare fiera l’intera città di Marsala” . Le parole del sindaco Alberto Di Girolamo comunicano che stamani, giovedì 13 agosto, – presenti l’assessore Salvatore Accardi e il consulente idrico Giuseppe Laudicina – hanno visto sgorgare l’acqua proveniente dall’Acquedotto Bresciana e che servirà la zona di Birgi.

Si tratta della condotta di approvvigionamento delle Isole Egadi, a pochi metri dalla rete di distribuzione già esistente in quel versante nord, e che registra anche notevoli fuoriuscita di acqua lungo il percorso.

“Da circa tre anni è cresciuta la mia insistenza a questo allacciamento, tenuto conto che è l’unica soluzione ad un’annosa questione– ha aggiunto il sindaco Di Girolamo -. Ringrazio ancora una volta il prefetto Tommaso Ricciardi per avere promosso, da ultimo, la videoconferenza a sostegno delle mie sollecitazioni alla soluzione del problema” . La contrada Birgi pativa una grave riduzione di acqua a causa dell’abbassamento della falda idrica era stato pure verificato nel corso dell’istruttoria condotta dal Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti che fa capo all’assessore Alberto Pierobon. “Con lo stesso, assieme al presidente dell’ATI Nicolò Rizzo, mi sono più volte incontrato e, in verità do atto della sua attenzione al problema che, come tanti altri, ha subito lungaggini burocratiche”. In tal senso vanno incluse le procedure di liquidazione dell’EAS (Ente Acquedotti Siciliani) e la Convenzione con il nuovo gestore Siciliacque, con il quale ora il Comune di Marsala ha sottoscritto l’accordo a realizzare a propria cura e spese l’allacciamento della contrada Birgi. L’acqua è stata da poco immessa nella rete e, ovviamente, occorrerà attende alcune ore affinchè giunga a pieno regime nelle abitazioni.