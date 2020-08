Marino non è più l’allenatore dell’Empoli. Il tecnico marsalese verso la Spal

Pasquale Marino, il popolare “Uccio”, non è più l’allenatore dell’Empoli calcio. Il contratto è stato risolto consensualmente.

Marino era arrivato alla guida della società toscana militante in serie B all’inizio del 2020 quando inaspettatamente, per il valore tecnico, la squadra si trovava in piena zona retrocessione. Il lavoro del tecnico marsalese ha portato la squadra a risollevarsi e ad accedere agli spareggi per la serie A.

Nei play off nelle scorse settimane l’Empoli è stato eliminato al primo turno dal Chievo Verona.

Per il futuro del tecnico si parla insistentemente di un suo approdo a Ferrara per cercare di riportare la SPAL in serie A da dove è appena retrocessa.