Hopps replica a Pipitone. Armato torna alla guida della Lega a Marsala

“L’avvocato Giacomo Pipitone, persona per bene e stimata, evidentemente non conosce i tempi e i modi della politica”. Con queste parole la Responsabile Regionale degli Enti Locali per la Sicilia Occidentale, Maricò Hopps, risponde all’ex commissario comunale di Marsala che nell’intervista pubblicata stamattina sulla nostra testata fa riferimento a veti posti sulla presenza della Lega nella coalizione che sostiene Massimo Grillo per le prossime amministrative a Marsala.

“Coalizioni, liste e candidati sindaci nascono sempre dal confronto che non può limitarsi, cosi come immaginato dall’ex commissario, ad un solo schema. Non c’è dubbio che il progetto di un centro destra unitario è la grande ambizione della politica nazionale e regionale ma non è certamente la condizione unica per i progetti amministrativi”.

Pipitone è stato alla guida dei leghisti lilybetani per poco più di un mese, subentrando a Mauro Plescia, che aveva a sua volta rassegnato le dimissioni, non condividendo la politica delle alleanze a cui intendevano lavorare i vertici del Carroccio.

“ All’avvocato Pipitone – prosegue la Hopps – che ringraziamo per quanto fatto fino ad oggi, ricordiamo che chi rappresenta un partito, a maggior ragione chi rappresenta il primo partito nazionale, ha il compito di portare avanti le interlocuzioni su tutti i tavoli di dialogo e non può permettersi di limitare il proprio tempo ai soli rapporti personali dai quali magari si riesce a pensare ad un vantaggio a senso unico. La Lega Salvini Premier ha la certezza della futura rappresentanza al consiglio comunale di Palazzo VII Aprile e saranno leghisti eletti nella lista che siamo prossimi alla presentazione. Chi lascia un incarico prestigioso come quello di commissario comunale della Lega nella quinta città siciliana e prossima alle amministrative sol perchè aveva un disegno oltre il quale non riesce ad andare non può immaginare che se poi il disegno si realizza si possa tornare a far parte della squadra con ruolo di punta. Le dimissioni dell’avvocato Pipitone arrivano tra l’altro nello stesso momento in cui il partito, lavorando sempre nell’ottica del gioco di squadra, ha chiesto il supporto anche di chi davvero nel corso del tempo ha dimostrato lealtà, appartenenza e l’orgoglio di far parte di un progetto ambizioso; Vito Armato, rappresentante da sempre la Lega di Matteo Salvini nella città di Marsala, ha mantenuto nel corso dei mesi passanti il rapporto ed il confronto con tutte le forze politiche della città ma soprattutto con il territorio marsalese. A lui, che mai si è fermato indipendentemente dagli incarichi di partito, avevamo chiesto di supportare il lavoro instancabile della sezione. A lui oggi chiediamo di continuare da dove altri hanno lasciato con l’ulteriore supporto che il partito, nella persona del segretario regionale Stefano Candiani, ha individuato nell’onorevole Alessandro Pagano, vice capogruppo della Lega Salvini Premier alla Camera dei deputati, del vice segretario regionale, Francesco Di Giorgio, e della sottoscritta in qualità di Responsabile Regionale degli Enti Locali per la Sicilia Occidentale contando sempre sulla presenza del commissario provinciale Bartolo Giglio. Donne e uomini della Lega di Matteo Salvini che non si soffermano di certo a scelte personali e che già da ieri sono costantemente presenti in città”.