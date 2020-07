Elisa Cordova alla guida del Conservatorio di Trapani

Elisa Cordova, docente trapanese di Storia della musica, sarà dal prossimo novembre la nuova direttrice del Conservatorio “Scontrino”. Da sempre vicina allo sviluppo dell’istituzione, ne è stata per anni vicedirettore, coordinando varie attività di ricerca e lanciando il conservatorio a livello internazionale grazie all’avvio e al potenziamento del progetto Erasmus. Oggi responsabile per l’internazionalizzazione anche al di fuori dell’Europa, ha ideato con il direttore uscente, il Maestro Roccaro, pianista di scuola napoletana, un progetto di partnerariato che ha unito i conservatori di Trapani e San Pietroburgo nel segno di quella scuola gloriosa. Le elezioni si sono svolte il 29 e 30 luglio alla fine di un periodo particolarmente intenso per le tante lauree a distanza, miste e in presenza che hanno visto un forte impegno del personale docente e amministrativo. Accanto al nuovo Direttore è stato eletto anche il nuovo Consiglio Accademico, con i professori Peri, Chiti, Pittino, Sala, Magni, Comuzzi, Casonato, Porcelli.