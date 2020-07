Petrosino: disinfestazione in via Gioberti e Garibaldi

Verrà eseguito domani sera, 28 luglio, con inizio alle ore 23, un intervento di disinfestazione in via Gioberti e in via Garibaldi. Lo rende noto l’ufficio tecnico comunale.

Si consiglia in via del tutto precauzionale, di non sostare nelle aree oggetto di trattamento durante le fasi di intervento e nelle due ore successive, chiudere le finestre e ritirare eventuale biancheria stesa. Si suggerisce anche di coprire eventuali piante da orto che si trovano sul fronte strada e lavare con acqua e sapone neutro eventuali giochi per bambini o altri oggetti che possano venire a contatto con la soluzione applicata.