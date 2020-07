Arturo Galfano: “Una sede provvisoria per ospitare gli Arazzi in attesa del restauro della Chiesa del Collegio”

Com’è noto, gli Arazzi Fiamminghi di Marsala si trovano attualmente a Palermo per il restauro, che si sta effettuando presso l’Oratorio dei Bianchi. A restauro completato, gli Arazzi dovrebbero tornare a Marsala, nel nuovo allestimento previsto presso la Chiesa del Collegio, che però non sarà pronta prima della fine del 2021. Alla luce della disponibilità data dal progettista e direttore dei lavori Luigi Biondo a far rientrare a Marsala la prima coppia di Arazzi già restaurati, il vicepresidente del Consiglio comunale Arturo Galfano ha inviato al sindaco Di Girolamo una nota in cui invita auspica – in attesa della riapertura della Chiesa del Collegio – che si trovi un’opportuna sede che permetta l’esposizione in piano degli Arazzi, evitando eventuali danni alla trama del tessuto. Galfano evidenzia di aver chiesto la disponibilità della Diocesi e l’autorizzazione del Responsabile del procedimento. Tutto ciò per evitare la permanenza degli Arazzi per circa due anni nel capoluogo siciliano.