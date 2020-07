La Fly Volley Marsala si rinforza per la prossima stagione

Dopo l’arrivo della schiacciatrice Diana Spanò, si chiude il cerchio del ruolo dei liberi per la A29 Fly Volley Marsala con l’arrivo della giovane nissena Carla Pagano. Fortemente voluta dal tecnico Lucio Tomasella, che la conosce bene per averla avuta a Canicattì 2 anni fa nel vittorioso campionato di C, il giovane libero del 2001 vanta anche una vittoria under 16 regionale con Gela oltre a diverse partecipazioni in campionati di D e C regionali.

“Sono davvero felice – dichiara Carla Pagano – non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura in B2 con la Fly Volley, in questi ultimi anni ne ho ammirato il roster per serietà in campo ed attaccamento alla maglia. Un grazie particolare va a Lucio Tomasella ed al Presidente Roberto Marino che da subito mi hanno fatto sentire in famiglia”. “Sono molto felice di poter riabbracciare Carla – afferma il coach Tomasella -. Sarà un grande piacere poterla allenare nuovamente dopo i due anni a Canicattì. Anche lei fu una delle protagoniste della promozione in C in coppia con Ciccia Parisi. È una persona speciale ed un’atleta formidabile. Abbiamo assestato un’altro bel colpo di mercato”.