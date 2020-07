Primo volo da Birgi verso Milano e Cuneo per AlbaStar

L’aeroporto Vincenzo Florio ha riservato la cerimonia del water cannon al primo volo di linea della compagnia aerea AlbaStar atterrato a Trapani Birgi da Milano Malpensa. Airgest, la società di gestione dello scalo, con il suo presidente Salvatore Ombra e con il direttore Michele Bufo, ha voluto salutare così l’avvio della collaborazione con la società italo spagnola. «Una grande soddisfazione – ha commentato Ombra – figlia di un lavoro che non si è mai fermato, nonostante le molteplici avversità e che guarda sempre al futuro e in alto. Il nostro augurio per la compagnia è di moltiplicare il numero dei propri passeggeri, anche grazie ai trapanesi a cui raccomandiamo di acquistare i biglietti e volare». Il primo volo è stato operato dal Boeing 737-800, configurato a 189 posti in classe unica, marche di registrazione ECNGC. È decollato da Milano Malpensa alle 14,00 con arrivo a Trapani alle 15,40 e poi alla volta di Cuneo, per rientrare su Trapani con il volo di linea AP497. I primi voli da Trapani verso Malpensa e Cuneo partiranno dal 17 luglio. I voli di ritorno al momento sono solo di riposizionamento.

I voli da/per Milano Malpensa sono programmati dal 10 luglio ogni venerdì e dal 27 luglio anche di lunedì fino a fine ottobre e i voli per Cuneo sono programmati il venerdì fino al 25 settembre e lunedì dal 27 luglio al 7 settembre. Da lunedì 27 fino a fine ottobre inizieranno sette collegamenti settimanali da/per Roma, programmati il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e la domenica. Ogni lunedì e giovedì dal 17 agosto a fine settembre, sarà possibile raggiungere Lourdes via Roma.

«Con questa ampia offerta, Albastar risponde alla domanda di traffico vacanziero verso Trapani e risponde all’esigenza di mobilità in partenza dalla Sicilia Occidentale, potenziando i collegamenti e offrendo opportunità di viaggio estese a tutta la stagione estiva» commenta Giancarlo Celani, Chief Commercial Officer & Deputy CEO.