Nuova pista ciclabile a Mazara, ok della Giunta Quinci

La Giunta comunale guidata dal sindaco Salvatore Quinci ha approvato un altro progetto di Agenda Urbana per la realizzazione di una pista ciclabile. “Permetterà – afferma il primo cittadino – di rendere la nostra Città più “green” ed al passo delle attuali Città eco-sostenibili”. La pista verrà realizzata lungo tutto il litorale est, da Bocca Arena fino al Piazzale Quinci e poi proseguirà attraversando il fiume Mazaro in due tratti: uno sull’attuale ponte ed un altro con la realizzazione di una nuova passerella ciclabile. La pista proseguirà su tutto il Trasmazaro con diversi tratti lungo la via Bessarione, via del Mare e parte del Lungomare Fata Morgana. L’Assessore comunale alle Politiche Comunitarie e SmartCity Vincenzo Giacalone, ha seguito l’iter di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica con risorse del PO FERS Sicilia 2014-2020. Il primo lotto prevede un investimento complessivo di oltre 1Milione e 200mila euro, ed il secondo di ulteriori 1,2 milioni di euro.