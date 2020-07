Dati Coronavirus 9 luglio: altri 229 casi, 119 solo in Lombardia

Il nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus di oggi, 9 luglio, mostra 229 casi, 119 nella sola Lombardia. Gli attuali positivi sono 13.459, per un totale dall’inizio pandemia di 242.363. I morti oggi sono solo 12 (totale 34.926) mentre i guariti sono 338 (totale 193.978).

Del totale attuali positivi, 871 (- 28) si trova ricoverato in ospedale, 69 (- 2) si trova ancora in terapia intensiva. I tamponi effettuati oggi sono 52.552 per un totale di 5.806.668 tamponi.

In Sicilia un altro positivo in più per un totale di 128.