Marsala Professione Musica, musicisti al servizio della Città

E’ stata presentata ufficialmente ieri al Monumento ai Mille, Marsala Professione Musica, l’associazione che abbraccia una 50ina di musicisti del territorio. Presieduto da Gino De Vita, presenti i coadiuvatori Giò Ingrassia e Maurizio D’Anguanno, si è parlato degli obiettivi che l’associazione si pone, in primis lavorare “nella legalità”.

De Vita ha specificato che per professione si intende non l’artista che ha i titoli ma il talento, e vuole fare della musica il suo lavoro, la sua ragione di vita. “Per le attività dovremo attendere settembre perchè al momento c’è tanta burocrazia che ci ferma – dice il chitarrista – ma intanto stipuleremo dei protocolli d’intesa con l’Inps. Abbiamo al nostro fianco Francesco Silvano di UilCom e il nostro commercialista Giulio Bellan, fare in modo che quella del musicista sia una professione riconosciuta a livello previdenziale, ma vogliamo dialogare anche con le Istituzioni, con la Prefettura per fare tutto in maniera regolare”. Ma l’associazione si pone comunque di realizzare iniziative autonome.