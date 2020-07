Si accelerano i tempi per la linea ferroviaria Trapani-Milo

La ferrovia Trapani – Palermo via Milo che è bloccata da anni per una frana, è stata inserita nel piano delle opere pubbliche che saranno sbloccate con urgenza come indicato nel decreto varato dal governo Conte. Si tratta di un elenco di ben 130 opere, molte delle quali, come nel caso della ferrovia di Trapani, ferme da diverso tempo.

Per quanto riguarda la linea ferrata Trapani – Palermo, l’investimento è di circa 70 milioni di euro. Non sio è fatta attendere la reazione del governo siciliano

“Dal Governo Conte, con il programma “Italia veloce” abbiamo ricevuto un nuovo lungo elenco di buoni propositi infrastrutturali, grandi cifre e progetti notori su cui, da tempo, il Governo guidato da Nello Musumeci ha lavorato completando tutte le fasi autorizzative e progettuali di propria competenza.

Da due anni abbiamo invocato la rimozione di ogni ostacolo burocratico, consapevoli di quanto tali infrastrutture siano irrinunciabili per la Sicilia e l’intero Mezzogiorno. Per quanto riguard la ferrovia Trapani-via Milo chiediamo da mesi che il presidente Conte intervenga personalmente per rimuovere un ostacolo tanto banale quanto insormontabile: l’attestazione di non assoggettabilità del Ministero dell’Ambiente, lì dove il progetto giace da un anno nei cassetti e dove avevamo inscenato una protesta.“. Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone, commentando le misure sulle opere strategiche collegate al Decreto Semplificazioni.