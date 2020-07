Mazara: niente processione della Madonna del Paradiso. Al via il campo scuola “a cielo aperto”

Nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, quest’anno la processione della Madonna del Paradiso non si svolgerà. Il consueto corteo che conduceva in pellegrinaggio il quadro della Madonna in alcune parrocchie del centro della città, quest’anno non si potrà svolgere, in ottemperanza alle disposizioni governative per evitare gli assembramenti. L’immagine sacra, però, dal Santuario a lei dedicata (dove è esposta e venerata tutto l’anno) per alcuni giorni sarà portata in Cattedrale a Mazara: da giovedì e sino a domenica (in occasione del Giubileo sacerdotale del Vescovo) rimarrà esposta per i fedeli. Ecco il programma: giovedì 9: ore 9, 11 e 19, santa messa. Venerdì 10: ore 9, 11, 19, celebrazioni eucaristiche. Sabato 11: ore 9, 11 e 19, sante messe. Domenica 12: ore 9, 10 e 11, celebrazioni eucaristiche. Alle ore 19, santa messa in piazza della Repubblica, nel 50° anniversario di ordinazione sacerdotale del Vescovo. Lunedì 13: ore 9, 11 e 19, sante messe. Tutte le sere, da giovedì a domenica, la Cattedrale rimarrà aperta sino a mezzanotte.

Si chiama “E-state a cielo aperto” il campo estivo al quale stanno partecipando 35 bambini che frequentano la “Comunità Casa Speranza” gestita dalle suore francescane nella casba di Mazara del Vallo. Grazie anche al contributo dell’8×1000 elargito dalla Diocesi, i bambini – figli di genitori di origini magrebine, che oramai vivono a Mazara del Vallo – sono stati coinvolti in attività ludico-educative tre giorni a settimana tra le piazzette della casba, facendoli rivivere con colori e giochi. Il venerdì, invece, tappa al mare, grazie al trasporto assicurato dal Comune con gli scuolabus.