Due incidenti nel trapanese in poche ore: auto si ribalta e Tir finisce su un fianco

Nelle scorse ore due seri incidenti sono avvenuti nel trapanese. Nella tarda serata di ieri in via Vespri, poco prima dell’incrocio con la via Scontrino, nel centro urbano di Trapani, una Chevrolet Spark è andata a sbattere contro una Fiat Panda bianca parcheggiata lì vicino.

La Chevrolet si è ribaltata e sono rimasti feriti il conducente ed il suo passeggero, che sono stati trasportati subito in ospedale per ricevere le cure necessarie. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 anche i Vigili del fuoco per estrarli dall’abitacolo e la Polizia che sta effettuando i rilievi per capire la causa dell’incidente.

Un altro incidente invece, si è verificato questa mattina sull’autostrada Palermo-Mazara in direzione Trapani, subito dopo lo svincolo per Carini. Per cause ancora da accertare il conducente di un Tir avrebbe perso il controllo per poi finire la sua corsa, ribaltato su un fianco. L’uomo, rimasto lievemente ferito, è stato portato a Villa Sofia per accertamenti. Ma lunghe sono state le code che si sono create nel luogo dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti la Polstrada – per regolare il traffico insieme all’Anas – e un’ambulanza del 118.