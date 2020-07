Coronavirus nel trapanese, i casi salgono a tre

Risalgono a tre i casi di Coronavirus in provincia di Trapani. L’aggiornamento pomeridiano dell’Asp certifica infatti che i positivi sono ancora due a Marsala e uno a Mazara del Vallo. Per quanto riguarda Marsala, si precisa che non c’è un nuovo caso, ma viene riconteggiata una situazione che ieri era sembrata negativizzata e che invece non lo è del tutto, riferibile alla giovane donna asintomatica, tornata a marzo da Bergamo. Per quanto riguarda il caso di Mazara, la cui notizia si era diffusa ieri, si tratta invece di un marittimo, anch’egli asintomatico, tornato dal Senegal e risultato positivo al tampone.

Tutti e tre i pazienti si trovano in isolamento domiciliare obbligato. Sale ulteriormente il totale dei tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica (16.264), mentre i test sierologici condotti su personale sanitario sono 8.896

L’Asp precisa che continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.