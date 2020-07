Coronavirus nel trapanese: altro caso a Mazara, una guarigione a Marsala

Un caso in più a Mazara e uno in meno a Marsala. Questo il bilancio del nuovo aggiornamento sull’emergenza Coronavirus nel trapanese, trasmesso oggi dall’Asp.

Rispetto all’ultimo bollettino, precedente al week end, si registra una guarigione a Marsala, che porta a quota 126 il totale dei soggetti guariti in provincia dall’inizio della pandemia.

Di contro, c’è un nuovo caso di positività al Covid a Mazara. Anche in questa circostanza, il soggetto in questione è stato posto in isolamento domiciliare obbligato dove rimarrà fino a completa negativizzazione.

Cresce ulteriormente il numero dei tamponi (16.100) e dei test sierologici condotti sul personale sanitario (8.754).

L’Asp, naturalmente, continuerà l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del Covid-19.