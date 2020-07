I gestori: “Non siamo razzisti”. Ecco i video girati all’interno dell’Antico Mercato

Giungono ancora notizie che fanno luce sulla vicenda dei ragazzi africani lasciati fuori dall’Antico Mercato di Marsala, ieri sera nel corso della cosiddetta “movida”.

Dopo il sindaco che ha condannato il gesto, affermando di aver inviato il video alla Polizia Municipale per chiarire il caso, adesso a parlare con i fatti, sono di nuovi i gestori che, come ci vogliono fare sapere: “Non siamo razzisti e ve lo dimostriamo con i video delle telecamere all’interno dell’Antico Mercato ieri sera, 5 luglio 2020”.

IL VIDEO:

Abbiamo sfocato per motivi di privacy (Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003) le immagini del video. In alto a destra si può leggere la data di ieri, 5 luglio 2020, e l’ora, le 3.17 circa del mattino. E all’interno dell’Antico Mercato, ci sono diversi avventori, tra cui alcuni ragazzi di colore, alcuni in piedi e seduti altri tranquillamente a consumare, a parlare con coetanei del posto e non.

Sempre i gestori fanno sapere che le forze dell’ordine più volte sono entrate all’interno del luogo a controllare ed hanno potuto constatare che c’erano anche degli stranieri.

Immagini che i gestori metteranno a disposizione di tutti, anche dell’Amministrazione comunale e delle Forze dell’Ordine, nel segno – dicono – di una piena collaborazione.

Al di là del video siamo qua a raccontarvi gli ulteriori sviluppi di una vicenda a tratti poco chiara che va gestita con le dovute cautele da ogni punto di vista. Soprattutto quando si toccano temi quali la pubblica sicurezza, il diritto al lavoro e il rispetto dei diritti umani.