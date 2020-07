Salemi: in fiamme l’area archeologica di Mokarta

Inquietante episodio ieri, nella zona archeologica di Mokarta. L’area, che fa parte del Parco Archeologico di Segesta, è stata oggetto di un incendio, che ha danneggiato prevalentemente le staccionate in legno, che delimitano i percorsi predisposti per i visitatori. Da un primo sopralluogo, effettuato dalla dirigente del Parco, Rossella Giglio, non risultano danni ai reperti archeologici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trapani. Poco conosciuto al grande pubblico, il sito di Mokarta ricade sul territorio di Salemi. Sorge su una zona collinare e comprende preziose testimonianze risalenti al periodo compreso tra il XIII e il X secolo avanti Cristo, su cui spiccano due necropoli e alcune strutture abitative, rinvenute in seguito agli scavi condotti a più riprese, tra gli anni ’70 e gli anni ’90. Purtroppo non è la prima volta che incendi, anche di vaste dimensioni, interessano i siti archeologici della provincia di Trapani: il parco di Selinunte è stato in più occasioni interessato da roghi che hanno causato anche danni ingenti.

“Proseguiremo con il controllo e la tutela del sito archeologico – ha commentato Rossella Giglio – e ci adopereremo per il ripristino dei luoghi. E inviteremo presto a Mokarta le istituzioni, la cittadinanza sana di Salemi e di tutto il territorio. Nel frattempo, si continua a lavorare, in silenzio. Grazie a quanti ci sono vicini”.

L’area archeologica di Mokarta



Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Salemi Domenico Venuti: “Attendiamo che forze dell’ordine e vigili del fuoco accertino la dinamica dei fatti ma se, come sembra, dovesse essere confermata l’origine dolosa dell’incendio dell’area archeologica di Mokarta, allora saremmo davanti a un gesto vigliacco da parte di chi si crede in diritto di potere sfregiare il territorio e l’impegno di tanti che hanno lavorato duramente per salvaguardare e rendere fruibile la storia di quei luoghi. Il Comune di Salemi ha curato la pulizia dell’area fino allo scorso anno, quando la competenza è passata al Parco di Segesta, e non può tollerare atti ignobili come questo che mortificano un’intera comunità. Mokarta e le sue testimonianze storiche rappresentano una risorsa per la città di Salemi che intende puntare anche su questo importante ‘tesoro’ per portare avanti un progetto di sviluppo sostenibile basato sulla storia e la cultura di luoghi che vanno messi al riparo da azioni spregevoli.