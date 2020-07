Marsala: caos in via Lazzara, ferito alla testa un uomo

Momenti di tensione questa mattina, intorno alle 12, a Marsala, in pieno centro. In via Lazzara, stradina che congiunge via Roma e via Aspromonte si è consumata una lite (o un’aggressione) in cui sono rimaste coinvolte due persone. Un soggetto è stato ferito alla testa, verosimilmente da un colpo di bottiglia. Per soccorrerlo si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza del 118, che ha applicato sulla ferita alcuni punti di sutura.

L’episodio ha suscitato preoccupazione e sconcerto tra i passanti e i residenti della zona, a cui non è sfuggita l’immagine del soggetto ferito, con il volto rigato di sangue.

Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani per bloccare la via tuttora transennata, la Polizia e i Carabinieri.

Sulla vicenda stanno indagando gli uomini del Commissariato di Polizia, guidato dal dirigente Carlo Mossuto, che stanno cercando di chiarire la dinamica dei fatti.