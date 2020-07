Droga a Trapani: ingenti sequestri dei Carabinieri con l’ausilio del cane Ron

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno rinvenuto e sequestrato, al termine dell’ennesimo servizio antidroga, un ingente quantitativo di stupefacenti nelle zone del centro storico del capoluogo.

Con l’ausilio dei militari del nucleo cinofili di Palermo i Carabinieri della Stazione di Erice e del NORM di Trapani hanno operato questa volta per le strette viuzze site di fronte il Tribunale della città, notando una pianta di marijuana sopra un balcone. Di conseguenza, hanno identificato il proprietario – il 26 enne V.G. – il quale, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 2 piante di marijuana dell’altezza di 50 cm una in vaso ed una ad essiccare oltre a modica quantità di sostanza tipo hashish motivo per il quale è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Nella vicina via Serisso invece il cane “Ron” ha segnalato con insistenza la presenza di stupefacente all’interno di un appartamento risultato poi disabitato, all’interno del quale i Carabinieri hanno trovato, all’interno di un doppio fondo del lavello della cucina, dieci pezzi di sostanza stupefacente tipo cocaina pura avvolti in carta cellophane per il peso di 100 grammi. Nella vicina Piazza Catito “Ron” ha inoltre segnalato presenza di stupefacente all’interno di un garage abbandonato e sotto una mattonella è stato rinvenuto un bilancino di precisione, evidentemente sporco di sostanza stupefacente ed usato poco tempo prima del ritrovamento.

Tutta la droga sequestrata è stata poi inviata presso i competenti laboratori per le analisi del caso.