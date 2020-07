Dati Coronavirus 2 luglio: leggero aumento di casi. In Sicilia 9 positivi in un giorno

Nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus diffuso dal Ministero della Salute e aggiornato ad oggi, 2 luglio 2020.

Si registra per il quarto giorno un leggero aumento di casi, oggi sono 201 (con un caso dubbio in Puglia ancora da conteggiare) per un totale di 240.961 persone che hanno contratto il Covid-19 dall’inizio dell’epidemia.

In aumento anche i morti, in 24 ore altri 30 arrivando a 34.818 vittime totali. I decessi hanno riguardato pazienti di solo 4 regioni: Lombardia (21), Piemonte (5), Toscana (3) ed Emilia-Romagna (1). Mentre i guariti sono 366 per un totale di 191.083. Si registrano 195 unità in meno per un totale di attuali positivi di 15.060.

Calano di 5 unità le terapie intensive (82 ricoverati) e in isolamento domiciliare ci sono 14.015, 128 in meno nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 53.243.

In Sicilia si registrano 9 nuovi casi. Da 126 il numero sale a 134 totali. Questi 9 sembrano conteggiati in un unico giorno ma non è detto.